Finalmente Santa Maria Hoè ha un bancomat in paese

Finalmente gli abitanti di Santa Maria Hoè potranno prelevare, o effettuare pagamenti, direttamente a uno sportello automatico in paese. È stato installato infatti nei giorni scorsi il primo bancomat all'interno dei confini comunali, «un obiettivo presente nel programma elettorale» ha commentato il sindaco di Santa Maria Hoè. Lo si può trovare in Via papa Giovanni XXIII, di fianco alla casetta dell'acqua, in località Tremonte.

«È stata una procedura burocratica lunghissima, ma ci siamo riusciti - prosegue il primo cittadino - Oltre alle operazioni bancarie può svolgere anche operazioni postali. Tra i suoi servizi: prelievo contante h 24 di tutti i circuiti, pagamento utenze, bollette e bollettini. Ricariche telefoniche di qualsiasi cellulare, ricarica Poste Pay. Con conto di poste anche bonifici, estratto conto, posta giro. Inoltre a breve prenderà servizio il nuovo impiegato effettivo delle poste. Ringrazio il consigliere Valentino Scalambra e gli uffici economico e tecnico che hanno collaborato con me per il raggiungimento di questo importante obiettivo».

Gallery