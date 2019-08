Santa Maria Hoè: finanziamento di 42mila euro per la sistemazione della Via del Bordeà

Oltre 42mila euro per la sistemazione della Via del Bordeà. Il Comune di Santa Maria Hoè ha vinto il Bando del G.A.L. relativo all'operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, aggiudicandosi il finanziamento.

L'intervento in progetto ha il fine di stabilizzare le scarpate laterali lungo il sentiero e di regimazione idraulica delle acque meteoriche che confluiscono lungo il percorso. Si prevedono tecniche di intervento di ingegneria naturalistica quali: formazione di canalette di scarico in legname e pietra per la raccolta delle acque meteoriche lungo il sentiero con recapito a valle; realizzazione di porzioni di muretti di contenimento laterali lungo le scarpate di altezza variabile da 50 a 100 centimetri secondo l'altezza della scarpata, realizzati in conci di pietra di diverse dimensioni; formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls, per cunette laterali; interventi antierosivi delle scarpate laterali tramite la posa di geocelle a nido d’ape, fissate al terreno con picchetti di ferro, ed intasamento con terreno vegetale.

«Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco Efrem Brambilla - Si tratta dell'ennesimo bando vinto nel 2019. Numerosi sono i finanziamenti che siamo riusciti a ottenere: 15 dall'Unione europea per il Wi-Fi, 500mila euro del bando Statale sport e Periferie per la palestra alle scuole, 100mila euro dal ministero per opere di messa in sicurezza. Ora attendiamo l'esito dell'altro importante bando sull'incidentalità della regione in cui noi come comune di Santa Maria Hoè abbiamo partecipato con un patenariato con Provincia di Lecco e Politecnico di Milano, che ci assegnerebbe un contributo di 100 mila euro».

