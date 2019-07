La scuola primaria di Santa Maria Hoè avrà una nuova palestra

Mezzo milione di euro per la palestra alle scuole di Santa Maria Hoè. Il Comune del sindaco Efrem Brambilla si è aggiudicato il bando Sport e Periferie.

«La nuova palestra darà nuovi servizi e permetterà inoltre di utilizzare l'interrato, in cui a oggi si svolge educazione fisica, per aule da destinare a laboratori - spiega il primo cittadino - Gli interventi prevedono la costruzione di una nuova palestra di fianco alla scuola primaria. Dei 690mila euro totali, 500mila euro verranno finanziati dal bando, la parte restante sarà finanziata dal Comune. I tetti saranno ricoperti di pannelli solari. La scuola primaria Luigia Bertone di Santa Maria Hoè diverrà completa e all'avanguardia. La palestra avrà campi da gioco per più discipline e tribune con posti a sedere».

Brambilla ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto da Santa Maria Hoè per quanto concerne bandi e finanziamenti: ricevuti infatti dall'Amministrazione brianzola 15mila euro per il Wi-Fi (bando europeo), 500mila per il Bando Sport e Periferie, 100mila euro per la messa in sicurezza dal Ministero dell'Interno. Per altri, l'iter non è ancora terminato. «Bando incidentalità di Regione Lombardia: progetto per la sistemazione della strada Provinciale, interventi di prevenzione incidentalità - spiega il sindaco - Presentato dal Comune di Santa Maria Hoè in collaborazione con Provincia di Lecco e Politecnico di Milano. Se dovessimo vincere, il possibile finanziamento: sarebbe di 100mila euro. Bando Gal: interventi in via del Bordeà. Se dovessimo vincere, possibile finanziamento di 100mila euro. Di entrambi aspettiamo la graduatoria. I progetti già finanziati prevedono contributi per 615 mila euro, se dovessimo vincere anche gli altri, arriveremmo a 815mila euro. Credo che i finanziamenti dei bandi siano importantissimi per un territorio come il nostro».