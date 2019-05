Rivoluzione wi-fi a Santa Maria Hoè: connessione accessibile a tutti

Rivoluzione internet a Santa Maria Hoè. Il Comune brianzolo ha infatti vinto il bando europeo per 15mila euro che andranno a finanziare una nuova forma di connessione a disposizione dei cittadini.

«Li investiremo attraverso un sistema che nei mesi scorsi abbiamo già studiato, ovvero di un Wi-fi non puntuale ma diffuso il più possibile su tutto il territorio, attraverso la creazione di ponti radio - spiega il sindaco Efrem Brambilla - Con un sistema che lo renda il più possibile accessibile a tutte le persone che passeranno nel nostro territorio, in particolare con maggiore attenzione verso i servizi pubblici e viari esistenti».

Sono ben 3.040 le amministrazioni comunali in tutta Europa ad avere goduto del contributo. «Avevo già messo questa cifra a bilancio per finanziare questo nuovo e innovativo servizio nell'ultima seduta di Consiglio - prosegue il primo cittadino brianzolo - ma ora non servirà più perché avremo già questi fondi europei».