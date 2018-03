Lo scatto da fiaba di Cristian Locatelli finisce su Repubblica

Una foto da fiaba. Così l'hanno definita i colleghi di "Repubblica" edizione di Napoli che l'hanno pubblicata.

Lo scatto di Cristian Locatelli, fotografo professionista lecchese, raffigurante uno scorcio innevato di Rivisondoli, in Abruzzo, ha colto nel segno. Un'immagine poetica e sognante che immerge lo spettatore in un mondo fiabesco, quasi cartoonesco.

«Da qualche mese sono in Abruzzo come fotografo di una scuola sci - spiega Locatelli - È un posto meraviglioso, questi borghi sono splendidi da fotografare. Quella serata, in particolare, era qualcosa di stupendo. Mi ha fatto piacere che Repubblica l'abbia notata sul mio profilo Facebook e l'abbia pubblicata».

Il sito della testata giornalistica riporta questo testo sotto lo scatto del professionista lecchese: «Rivisondoli in una foto: notte, neve, cielo stellato e le luci del campanil. Il piccolo borgo nel cuore dell'Abruzzo sembra un paese delle fiabe. Lo scatto di Cristian Locatelli».

Vi proponiamo il meraviglioso scatto di Rivisondoli e altre due "perle abruzzesi" di Locatelli.

