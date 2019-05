Venerdì sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a rischio i treni regionali

Non bastano gli abituali disagi causati dagli innumerevoli guasti agli impianti e ai treni, con ritardi e cancellazioni a pesare sulle giornate dei pendolari, e risposte concrete che tardano ad arrivare dai tavoli di confronto con le istituzioni. È in arrivo l'ennesima giornata di passione.

Venerdì 17 maggio dalle ore 9 alle ore 17, in occasione di uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dall'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato, i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni.

Prima dell'inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 9, che arrivano a destinazione finale entro le ore 10. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione.

Potrebbero essere interessati anche i collegamenti aeroportuali: sono previsti autobus (no-stop) per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.