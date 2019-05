Alunni in visita alla sede degli alpini, ora tocca alla Camminata della solidarietà

Nuove iniziative da parte degli alpini di Calolzio sul territorio. Nei giorni scorsi le penne nere guidate dal capogruppo Claudio Prati hanno ospitato nella propria sede in frazione La Cà gli alunni della scuola primaria del Pascolo, parlando loro di storia e tricolore (nella foto sopra).

Le penne nere hanno inoltre fatto visita ai ragazzi del Centro Diurno Disabili e si apprestano ora a vivere un nuovo evento di sport e amicizia insieme alla cittadinanza. Stiamo parlando della tradizionale Camminata della Solidarietà alpina "Stop leucemia" che si terrà domani, domenica 5 maggio, con ritrovo alle ore 9 in piazza Vittorio Veneto (sotto la locandina dell'evento).

«I fondi raccolti serviranno per le attrezzature della Casa del Sole e del Centro Paolo Belli - ricorda l'alpino Carlo Viganò, impegnato nell'organizzazione insieme ad altri volontari del gruppo "Pippo Milesi" - La camminata di domenica 5 maggio è una corsa di poco più di sei chilometri non competitiva, adatta a tutti, tra il centro città e il Lavello nel Parco Adda Nord. Sono previsti premi anche per i gruppi più numerosi. Da diversi anni proponiamo questa iniziativa sia con lo scopo di aiutare la "Paolo Belli", sia con l'obiettivo di proporre un'occasione di sport e di festa ai calolziesi. Si partirà alle 9.30, mentre le premiazioni si terranno verso le 11.30. Subito dopo prepareremo anche una grande taragnata con specialità tipiche del territorio, anche da asporto, sempre in piazza Vittorio Veneto e sempre per raccogliere fondi a scopo solidale. Vi aspettiamo».

La camminata della solidarietà alpina è organizzata con il sostegno di Comune e Pro loco Calolziocorte.

