Conclusione dei lavori, la galleria di Parè chiude al traffico altre quattro notti

I lavori di manutenzione all'interno delle gallerie Melgone e Parè lungo la Sr583 Lariana non sono ancora conclusi: la Provincia di Lecco dispone, con ordinanza, la seconda proroga delle chiusura notturna della strada per consentire le finiture. La prima era stata annunciata dal 9 al 12 dicembre scorsi ma, evidentemente, non è stata sufficiente.

I tecnici nelle ultime settimane si sono occupati - oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale - del lavaggio e della successiva riverniciatura delle pareti delle gallerie, utilizzando appositi veicoli dotati di impianto di lavaggio a pressione.

Per consentire le operazioni in sicurezza, senza gravare sul traffico di un'arteria importante, la Provincia di Lecco ha istituito la proroga della chiusura notturna al transito dei veicoli dalla notte di lunedì 16/12/2019 alla notte di giovedì 19/12/2019 compresa, chiusura totale della galleria Parè, dal pk 45+150 al pk 46+850.