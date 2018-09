Servizio Civile Nazionale: c'è ancora tempo per fare domanda

Venerdì 28 settembre scade il termine ultimo per presentare la domanda di ammissione al Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Lecco.

Il Comune ha attivato 3 progetti per la selezione di 8 volontari: 4 posti per il progetto "Nonno mi racconti una storia?" presso gli asili nido Arcobaleno e L'Arca di Noè, 2 posti per il progetto “dIGLecco” presso il servizio giovani/Informagiovani e 2 posti per il progetto "Il Museo per tutti" presso Villa Manzoni e i Musei Civici di Lecco.

I giovani interessati possono presentare la domanda tramite Posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o consegnarla direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Lecco entro le ore 18 di venerdì 28 settembre 2018.