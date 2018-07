Shamrock da "oscar"? Se la gioca con i migliori pub irlandesi d'Europa

«È con piacere e orgoglio», annuncia Marco Valsechi, titolare, «che The Shamrock Irish Pub, locale irlandese che ha aperto i battenti il 7 febbraio 2012 in via Parini a Lecco, è stato inserito tra le candidature degli Irish Pub Global Awards, gli “oscar” degli Irish pub di tutto il Mondo».

Quella che può essere considerata la “Guida Michelin” irlandese, sulla base di oltre 25.000 voti provenienti da tutto il Mondo, ha riservato a The Shamrock ben tre nominations tra le 10 categorie previste: il pub lecchese concorrerà per vincere il premio di “best food experience”, “best chef” e “best marketing campaign” in Europa.

Gli Irish Pub Global Awards saranno suddivisi in quattro aree geografiche: Irlanda, Europa, Americhe e resto del Mondo. Per ciascuna di queste, saranno assegnati i premi in 10 categorie e The Shamrock è, insieme allo Scholars Lounge di Roma, l’unico pub italiano in corsa.

Gli Irish Pub Global Awards saranno assegnati nel corso di una serata di gala che si terrà a Galway (Irlanda) il prossimo 9 ottobre. Alla serata parteciperanno anche i rappresentanti dello Shamrock, che voleranno in Irlanda con il sogno di sbaragliare la concorrenza di pub inglesi, cechi, tedeschi e portoghesi e di tornare sul lago con un prestigiosissimo premio.

«Ricordo che quattro anni fa il sito turistico Skyscanner aveva piazzato The Shamrock al 3° posto in una classifica dei 10 migliori pub d’Italia. Le 3 nominations agli Irish Pub Global Awards testimoniano nuovamente la bontà del lavoro del pub di via Parini, che ogni 17 marzo fa parlare di sé anche per una festa di San Patrizio che richiama a Lecco appassionati da tutta Italia ma pure dall’Irlanda e dalla Gran Bretagna», ha concluso Valsecchi.