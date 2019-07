Shopping di sera a Lecco: bilancio positivo

Va in archivio con un bilancio positivo la diciottesima edizione di Shopping di Sera 2019, l'iniziativa organizzata da Confcommercio Lecco che ha previsto aperture coordinate dopo le ore 21 e un calendario di proposte in centro Lecco per allietare le serate estive. Dal 13 giugno al 25 luglio scorso lecchesi e turisti, infatti, hanno potuto trascorrere il giovedì sera per le vie della città alternando acquisti e passeggiate in centro, ingressi nei negozi ed eventi culturali, momenti di animazione e spettacoli.

«Anche quest'anno Shopping di Sera ha fatto centro, confermandosi un'iniziativa che piace ai negozianti e che conquista residenti e turisti - sottolinea Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco - Siamo soddisfatti per il buon esito di questa edizione, che ha potuto contare anche su condizioni meteo favorevoli. Ringrazio i commercianti che hanno dato fiducia alla associazione e quanti si sono impegnati per l'organizzazione di Shopping di Sera. Siamo convinti che questa manifestazione continui a essere positiva per la città e per gli esercizi».

La diciottesima edizione di Shopping di Sera 2019 ha visto sette giovedì consecutivi di aperture nel dopocena. Ad aderire oltre 70 attività: negozi (abbigliamento, calzature e pelletteria, librerie, gioiellerie e molto altro ancora) e pubblici esercizi (bar e ristoranti) operanti nel centro di Lecco e nelle vie limitrofe.

Gallery