Misurazione puntuale: Silea ha avviato la distribuzione gratuita dei kit di sacchi rossi

Ha preso il via ieri, sabato, presso il municipio di Santa Maria Hoè la distribuzione gratuita, organizzata da Silea, dei kit di sacchi rossi nei quali i cittadini dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza, a partire dal 1° ottobre, saranno chiamati a conferire i rifiuti indifferenziati con il nuovo sistema di raccolta a misurazione puntuale.

Ben 400 i cittadini che si sono recati al Comune, tutti in coda, con mascherine, distanziamento e misurazione della temperatura, in attesa di poter accedere ad una delle tre postazioni previste per la distribuzione. Oltre ai kit sono stati consegnati i nuovi volantini informativi di Silea per la raccolta differenziata e la misurazione puntuale, mentre a breve saranno pronti i nuovi calendari per le raccolta in vigore dal 1° ottobre.

Il sindaco Efrem Brambilla: «Ottimo avvio»

«Sono particolarmente soddisfatto di questo avvio - afferma Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza - reso possibile dalla collaborazione dei dipendenti comunali, di Silea, della Protezione civile e di Rti Econord, rappresentata dalla ditta Il Trasporto Spa. Ho registrato tra i cittadini presenti un grande interesse per questo nuovo servizio e una grande attesa di poter cominciare. Numerose anche le segnalazioni e le idee che ho potuto raccogliere da loro».

«L'attesa per questa nuova modalità di conferimento e, di conseguenza, raccolta di rifiuti è effettivamente alta: ne è una dimostrazione la lunga fila di persone che in queste ore si sono recate presso il punto di distribuzione organizzato. Altrettanto alta è la nostra aspettativa, come amministratori in primis, ma anche come cittadini, perché si arrivi a dimostrare una sensibilità ancora maggiore verso il nostro ambiente: l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare è proprio questo» ha sottolineato invece Roberta Trabucchi, sindaco di La Valletta Brianza e presidente dell’Unione.

Positivi al Covid, la raccolta rifiuti passa da tre a due volte a settimana

La distribuzione a Santa Maria Hoè proseguirà nelle mattinate di domani, domenica 5 luglio, mercoledì 8 luglio e mercoledì 15 luglio. Il fine settimana successivo (sabato 11 luglio tutto il giorno; domenica 12 luglio la mattina) la consegna si sposterà, per i cittadini dell’Unione dei Comuni della Valletta Brianza, al municipio di La Valletta Brianza. Martedì 7 luglio - tutto il giorno - la consegna dei kit interesserà i cittadini del comune di Dolzago, presso la sede della Protezione Civile di via Dante 2/A.

I nuovi sacchi rossi sono dotati di codice identificativo (Rfid)

I nuovi sacchi rossi sono dotati di codice identificativo (Rfid) che collega informaticamente il sacco all’utenza e consente di conteggiarne automaticamente i conferimenti: i cittadini vi dovranno conferire i rifiuti indifferenziati. Per il conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti, previa richiesta al Comune, saranno invece utilizzabili gli appositi sacchi azzurri, anch’essi dotati di codice Rfid. I sacchi trasparenti, una volta avviato il nuovo servizio, non verranno più ritirati.

La novità, a partire dal 1° ottobre, sarà introdotta in sei comuni dell’Oggionese

La raccolta con misurazione puntuale è una novità che, a partire dal 1° ottobre, sarà introdotta in sei comuni dell’Oggionese (Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza, Oggiono e Santa Maria Hoè) con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Successivamente altri bacini comunali saranno coinvolti in questo progetto, attuato da Silea in collaborazione con i Comuni interessati, secondo quanto previsto e deciso nelle Linee di indirizzo approvato dall’Assemblea intercomunale dei Comuni soci di Silea.

Le informazioni riguardanti giorni e orari di distribuzione dei kit di sacchi sono disponibili sul sito Silea nella sezione “misurazione puntuale” - https://www.sileaspa.it/servizi/servizi-ai-comuni-soci/misurazione-puntuale/

