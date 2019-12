Il Soccorso alpino inaugura la nuova sede della Stazione di Valsassina e Valvarrone

Il Soccorso alpino inaugura la nuova sede della Stazionedi Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Appuntamento sabato 7 dicembre 2019, presso Villa Merlo, in località Fornace nel comune di Barzio.

La Stazione di Soccorso Alpino Valsassina e Valvarrone, nata nel 1983 dopo la fusione delle tre Stazioni già esistenti di Barzio, Dervio e Premana, conta più di 60 tecnici, tra cui tre donne, e compie ogni anno circa 110/120 interventi di soccorso nel solo territorio della Valsassina. I volontari hanno deciso di intitolare la nuova sede a due soccorritori e amici scomparsi: il primo è Angelo Fazzini, di Premana, mancato nel 2011; è stato un promotore del Soccorso Alpino nell'ambito della cinofilia, impegnandosi con passione encomiabile nella ricerca dei sepolti in valanga; il secondo è Ezio Artusi, di Introbio, mancato nel 2018 in Grigna con l'amico e collega Giovanni Giarletta, tecnico di Soccorso Alpino, ed è stato per alcuni anni elisoccorritore presso la base di Como, oltre ad avere ricoperto la carica di vicecapostazione.

Il programma

Il programma della giornata prevede alle ore 18 la messa in ricordo dei caduti, quindi la cerimonia a Prato Buscante; a seguire, alle 20, la cena di stazione per tutti i volontari con mogli, mariti, fidanzati e fidanzate. Non mancheranno karaoke e musica anni '80-'90 per tutti.