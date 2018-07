Soccorso e protezione civile, pronta la piazzola di Perledo

Un altro momento importante nella gestione delle emergenze di soccorso sanitario e protezione civile nel nostro territorio. Verrà inaugurata domani, venerdì 20 luglio alle ore 21, la nuova piazzola per l'elicottero a Perledo.

Parteciperanno alla cerimonia il prefetto di Lecco, il direttore generale di Areu, il direttore generale dell'Ats, rappresentanti della Regione, il presidente e il vicepresidente della Comunità montana della Valsassina e, naturalmente, il sindaco di Perledo Ferdinando De Gianbattista.

«L'elisuperficie in località Bologna - sottolinea il presidente della Comunità montana Carlo Signorelli - allarga la rete delle infrastrutture per i servizi di elisoccorso che sono sempre più una parte integrante della rete di emergenza e urgenza della Regione Lombardia, affidata ad Areu, che è una delle più avanzate d'Europa. Inoltre questa piazzola rappresenta un'opportunità anche per i servizi di protezione civile e in particolare come base per il servizio antincendio. E forse, in futuro, se ne potrà valutare anche l'utilizzo turistico, soprattutto per i comuni rivieraschi, considerando il facile accesso viabilistico e le caratteristiche aeronautiche favorevoli. Quando quest'opera fu progettata le piazzole adibite agli atterraggi notturni erano due in tutta la provincia di Lecco, ora sono salite a 42, quasi tutte nel territorio della nostra Comunità Montana. Ciò, grazie alla modifica della normativa aeronautica, alle nuove tecnologie (Nvg), alla cresciuta sensibilità degli amministratori locali e allo sforzo di Areu».

«Come spesso accade un'opera pubblica richiede tempi di realizzazione più lunghi rispetto a quelli previsti; tuttavia, in questo caso, l'allungamento ha consentito di fruire della semplificazione delle normative aeronautiche con un consistente risparmio economico. Ed è stata l'occasione per lavori e migliorie nella frazione turistica di Bologna, in primis il rifacimento della strada di accesso con la sua asfaltatura, illuminazione e l'installazione dei guardrail di sicurezza. Un segnale di attenzione a una zona ad alta ricettività turistica. Un ringraziamento ai progettisti, ai consulenti, alle imprese, agli enti preposti al rilascio dei permessi e Regione Lombardia - in particolare il dg di Areu Alberto Zoli - per il supporto economico e tecnico nelle diverse fasi. Le opere conclusive sono state realizzate nell'ambito di un accordo di programma con la Regione, sottoscritto anche dalla nostra Comunità montana e dalla Provincia di Lecco, all'interno di un progetto speciale legato ai fondi per Wikimania».