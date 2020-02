Erba: bimba di due anni butta oltre 2.000 euro nel water e tira lo sciacquone

Come gettare i soldi nel water. Non è un luogo comune né una battuta (troppo) ironica, ma quanto realmente accaduto lo scorso sabato 15 febbraio alle porte di Lecco, a Erba. Protagonista, suo malgrado, una bimba di due anni che, per gioco e nell'ingenuo candore della sua età, ha combinato un vero disastro ai danni dei genitori.

La piccola, approfittando di un momento di distrazione di mamma e papà, ha afferrato alcune banconote che si trovavano sul tavolo, un gruzzoletto niente male di circa 2.100 euro. Del tutto inusuale, però, cosa ha scelto di farne: la bimba infatti è entrata in bagno e ha gettato il denaro nel water, tirando addirittura lo sciacquone.

Non vedendo più i contanti, i genitori hanno intuito subito quanto successo e, una volta arrivati in bagno, hanno avuto la triste conferma. Alla coppia non è rimasto che chiamare i Vigili del fuoco e la Polizia locale: grazie al loro intervento è stato possibile recuperare almeno una parte del denaro, circa 900 euro. Il resto, purtroppo, si è perso nelle acque reflue dell'Erbese.