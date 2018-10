Domande per il sostegno all'affitto, proroga sino al 23 novembre

Il Comune di Lecco informa che è stato prorogato fino a venerdì 23 novembre 2018 il termine inizialmente previsto per il 31 ottobre per la presentazione delle domande del bando per il sostegno all'affitto relative alla Misura 2, rivolta alle categorie di famiglie che versano in condizione di morosità incolpevole ridotta (diminuzione del reddito a causa di eventi improvvisi come la perdita del lavoro, un grave infortunio, etc.) e non abbiano uno sfratto in corso, e alla Misura 3, rivolta alle categorie di famiglie colpite da pignoramento per mancato pagamento delle rate del mutuo, il cui alloggio di proprietà risulta essere stato già messo all'asta. Anche il termine per il bando di contributo per morosità incolpevole in origine aperto fino al 31 dicembre 2018, è stato prorogato al 31 dicembre 2019.

Resta invariata la scadenza di mercoledì 16 novembre per la raccolta delle richieste per il sostegno all’affitto (Misura 4), rivolto ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione. Potranno beneficiare del contributo solo i nuclei familiari il cui canone incida almeno il 25% sul reddito imponibile. L'iniziativa non potrà essere riferita ad alloggi definiti servizi abitativi pubblici, a eccezione di quelli a canone moderato.

Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Lecco compilando il modulo da ritirare e riconsegnare allo sportello affitti, sito in piazza Diaz, 1 e aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato e il venerdì dalle 8.30 alle 12. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 481302 o scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica casa@comune.lecco.it.