La strada che collega Rossino con Erve chiusa cinque notti per lavori

Cinque notti di chiusura al transito della Sp181 che collega Rossino con Erve. Il passaggio sarà interdetto ai veicoli da lunedì 15 luglio a sabato 20, dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il provvedimento è stato deciso dalla Provincia di Lecco per permettere lo svolgimento di lavori di asfaltatura e miglioramento del fondo stradale lungo la strada che collega la frazione di Calolzio con il piccolo comune di Erve.

In base all'ordinanza firmata dal dirigente Angelo Valsecchi, i veicoli non potranno transitare lungo la Sp181, dal punto chilometrico 29+883 (intersezione con la Sp180) in Comune di Calolzio, al pk 32+228 (all'ingresso dell'abitato di Erve).

La ditta esecutrice dovrà comunque garantire, in caso di necessità, l'immediato passaggio di mezzi di soccorsoo di emergenza on condizioni di sicurezza, e tre finestre di riapertura della circolazione intorno a mezzanotte, alle 2.00 e alle 5.30. La chiusura sarà segnalata da appositi cartelli anche a distanza.