Terminata la manutenzione, riaperta la SP62 fra Taceno e Bellano

La SP62 ha riaperto al traffico dei veicoli fra Taceno e Bellano: sono terminati infatti i lavori di manutenzione dei parapetti e dei cigli di valle.

La strada era stata chiusa lo scorso 28 ottobre 2019 per tutti i mezzi dal pk 26 (località Ponte di Tartavalle) sino al pk 29 (a Bellano in località Pennaso). La prima fase degli interventi è stata completata e la Provincia di Lecco ha potuto così disporre la riapertura in anticipo, lo scorso 24 dicembre.