Viabilità: sulla SP72 rimossi i tratti di velocità massima a 30 km/h

Da Abbadia a Colico a un massimo di 50 chilometri orari. La Provincia di Lecco ha assunto il provvedimento con un'ordinanza che modifica il limite di velocità massima consentita nel tratto di Provinciale 72 a lago dallo svincolo di Abbadia al pk 95+482 (fine tratta di competenza a Colico).

Cosa cambia rispetto a prima? Con questo documento vengono rimosse le limitazioni di velocità precedenti, che in alcuni tratti, in particolare tra Dervio e Dorio, a causa delle pessime condizioni dell'asfalto, erano state fissate a 30 km/h. Questo si è reso possibile grazie agli interventi di manutenzione che l'ente provinciale ha svolto durante il periodo di quarantena, approfittando dei ridotti volumi di traffico.

«La conformazione stradale della SP72 del Lago di Como, nel tronco compreso tra il pk 58+300 (disinnesto SS36 in Abbadia Lariana) al pk 95+482 (fine tratta di competenza in Colico) - si legge inoltre nell'ordinanza - è pressoché caratterizzata dal susseguirsi di curve e controcurve collegate da rettilinei di modesta lunghezza, presenza di tratti in galleria con sezione limitata e scarsa illuminazione, nonché pareti rocciose che lambiscono il margine stradale».

Per questo motivo dalla mezzanotte di martedì 12 maggio entrerà in vigore il limite massimo di 50 km/h sull'intero tratto Abbadia-Colico, «al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e contestualmente tutelare l'incolumità degli utenti della strada».