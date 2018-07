Spettacolo per il concerto finale delle bande musicali regionali a Casargo

Grande successo per il concerto conclusivo del XX Stage estivo Anbima Lombardia, andato in scena nel pomeriggio di ieri, domenica 8 luglio, nel piazzale del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, davanti a un pubblico numeroso, che ha tributato ai giovani musicisti applausi scroscianti e ha richiesto a gran voce il bis con brani fuori programma.

Il presidente di Anbima, insieme agli stagisti, ha ringraziato i maitre, gli chef, i pasticceri, i ragazzi di cucina, bar e sala del Cfpa di Casargo e il Consiglio di Amministrazione di Apaf per l'ospitalità ricevuta; inoltre ha consegnato gli attestati ai docenti e allo staff, ricordando al numeroso pubblico presenti gli eventi futuri della propria associazione.

Al Presidente di Apaf Nunzio Marcelli e al sindaco di Casargo Pina Scarpa è stata donata una bellissima foto con tutti gli alunni davanti al Cfpa, insieme a una maglietta di Anbima.

Il sindaco di Casargo Pina Scarpa ha evidenziato il senso della presenza dei concertisti e dello staff di Anbima e l'importanza dei ragazzi ospitati al Cfpa.

«Uno spettacolo meraviglioso in una incantevole cornice naturale - commenta il presidente di Apaf Nunzio Marcelli - È stato magnifico ascoltare numerosi brani suonati da giovani musicisti diretti dai due bravissimi maestri, davanti a oltre 300 persone. Complimenti ai ragazzi e un grazie particolare agli amici di Anbima, al direttore artistico Marcello Corti, al responsabile organizzativo Andrea Giovannini, allo staff Renato Baldan, Francesco Fresu e Maria Dolores Galli per averci fatto vivere queste intense emozioni e per aver scelto per il terzo anno consecutivo la nostra struttura per il loro prestigioso stage estivo, di cui siamo molto orgogliosi».

Dal 23 giugno 165 ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno trascorso due settimane di musica al Cfpa di Casargo, organizzati in due turni e accompagnati da uno staff di 16 docenti verso la realizzazione di due concerti conclusivi.

Il XX Stage estivo è un progetto di Anbima Lombardia, Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome. Da tre anni sotto la direzione organizzativa di Andrea Giovannini e la direzione artistica del maestro Marcello Corti, lo stage ha raggiunto nel 2018 numeri impressionanti: 165 allievi, 14 giorni di musica, 2 concerti, 16 docenti, 5 membri dello staff, 45 bande di diversa provenienza, 16 brani in repertorio. Numeri che confermano l'impegno di Anbima nella promozione della tradizione bandistica.