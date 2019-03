Sport e prevenzione, in 400 alla Camminata in Rosa

Grande partecipazione alla Camminata in Rosa di Valgreghentino organizzata dalla Pro loco con il sostegno del Comune. Ben 400 persone si sono ritrovate alle 9.30 di questa mattina, domenica, partendo poi per un percorso di circa sei chilometri tra sentieri e località del paese. Chi camminando, chi correndo: sono stati in tanti ad aderire a questa iniziativa pensata sia per offrire un'occasione di aggregazione a grandi e bambini, sia per parlare di prevenzione e salute.

Agli iscritti è stato consegnato un gadget con kit per l'igiene dentale. Soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa è stata espressa dagli organizzatori, tra cui il presidente Pro loco Gianpaolo Mandelli e Gian Pietro Panzeri, senza dimenticare la preziosa collaborazione di altri volontari e associazioni. Immancabili, all'arrivo nei pressi del polo scolastico, anche bancarelle e palloncini rosa. Alla manifestazione hanno preso parte anche i due candidati sindaco Matteo Colombo (attuale assessore a Cultura, sport e associazioni con la maggioranza di "Rinnovamento") e Anna Clara Bassani, esponente civica di "Insieme per cambiare", area centrodestra.

Questo week-end rosa che precede la festa della donna, era iniziato con l'incontro organizzato venerdì sera sempre all'insegna di salute e prevenzione: nella sala polivalente di via Tavola la dottoressa Annalisa Villa dell'ospedale di Lecco aveva parlato de "I tumori del collo dell'utero: screening e vaccinazione HPV".

Tra la prossime iniziative della Pro loco Valgreghentino ci saranno la cena sociale con approvazione del bilancio, in programma sabato 23 marzo, e la tradizionale Festa di San Giuseppe, con stand agricoli, hobbisty e bancarelle, prevista per il 17 maggio.

Gallery