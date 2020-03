Straniero: «Bene lo svincolo di Piona, ma bisogna riqualificare tutta la strada»

Una buona notizia, in questi giorni di grande emergenza per il Coronavirus, arriva da Regione Lombardia: lo stanziamento di 200mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del completamento dello svincolo di Piona, nel Comune di Colico, sulla SS36.

Il consigliere regionale del Pd Raffaele Straniero si è così espresso sulla questione. «Una decisione della Regione che sicuramente va nella direzione che auspichiamo e chiediamo da tempo: la necessità di una riqualificazione della statale del Lago di Como e dello Spluga. Si tratta della parte riguardante il tratto a lago con i suoi punti critici che richiedevano da tempo una viabilità alternativa. È un bene che si inizi, perché il tempo delle Olimpiadi non è poi così lontano, come ci ha insegnato l’esperienza di Expo».

Tuttavia Regione Lombardia, secondo Straniero, non può limitarsi alla parte "alta" della strada: «Voglio solo ricordare le problematiche relative al tratto da Giussano a Lecco, che finisce su due corsie spesso intasate di traffico. Come pure il tema dell'attraversamento di Lecco che non è neanche stato affrontato ancora. Perciò, molto bene la positiva novità riguardante Piona, però sollecitiamo gli assessori regionali a riprendere il discorso di una riqualificazione complessiva della Statale 36, proprio in vista dell'appuntamento olimpico. È un’ottima occasione per ripensare una delle principali arterie della Lombardia. Non perdiamola», conclude il consigliere Pd.