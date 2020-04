Scatta oggi la manutenzione nelle gallerie della SS36 sul lago

Strade semideserte, quale miglior periodo per effettuare lavori lungo la Statale 36 del Lago e dello Spluga? A partire da oggi proseguiranno gli interventi programmati da Anas per la manutenzione degli impianti lungo la SS36, tra il km 57,700 e il km 92,400.

I lavori si svolgeranno tra i comuni di Abbadia Lariana e Colico secondo il seguente calendario:

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale.

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).