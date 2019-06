Manutenzione di Anas in galleria, SS36 chiusa due notti

Proseguono, nel solo orario notturno, i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici all'interno delle gallerie della SS36 da parte di Anas.

La carreggiata Sud, in direzione Milano, della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" sarà chiusa tra il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes) e il km 75,350 (svincolo di Bellano), nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, dalle ore 21 di mercoledì 19 giugno alle ore 5 di giovedì 20 giugno 2019.

La carreggiata in direzione Nord sarà chiusa invece tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes), dalle ore 21 di giovedì 20 giugno alle ore 5 di venerdì 21 giugno 2019.

Sostituzione di un giunto

Infine, per consentire la sostituzione di un giunto di dilatazione sulla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", da martedì 18 e fino al 28 giugno sarà attivo il restringimento della carreggiata Nord (Colico) in corrispondenza del km 65, all'altezza del comune di Lierna. La limitazione sarà in vigore nei soli giorni feriali, con riapertura al transito di entrambe le corsie durante il sabato e la domenica.