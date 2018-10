Lavori di manutenzione sulla Statale 36: chiuso un lungo tratto della strada in direzione nord

Da questa notte saranno in vigore limitazioni sulle strade statali 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e 42 “del Tonale e della Mendola” per lavori di manutenzione degli impianti tecnologici all’interno di alcune gallerie, nelle province di Lecco e Bergamo.

Sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in direzione, dalle ore 21:00 di oggi e fino alle ore 5:00 di domani, sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto 57,700 al km 75,350. Sempre in direzione nord, nella stessa fascia oraria, da domani e fino a venerdì 19 ottobre rimarrà chiuso il tratto compreso tra il km 75,700 e il km 75,350. I percorsi alternativi, segnalati in loco, sono costituiti dalla viabilità provinciale e comunale. I comuni coinvolti dal provvedimento sono: Abbadia Lariana, Ballabio, Colico, Dervio, Lierna, Mandello del Lario, Varenna.