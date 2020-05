Viadotto sulla Statale 36, effettuate le prove di carico con sei mezzi pesanti

La scorsa notte Anas ha eseguito le prove di carico sul viadotto 17 della SS 36. Le operazioni si sono svolte all'altezza del km 37,900 lungo la Statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Bosisio Parini. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in piena sicurezza la super strada è stata chiusa provvisoriamente al transito in corrispondenza dell’infrastruttura ed è tornata regolarmente percorribile alle ore 5:00.

La prova di carico, che ha avuto esito positivo, si è svolta in due fasi che hanno previsto prima la sosta sul ponte di 6 mezzi pesanti, per raggiungere il carico totale, su entrambe le corsie, di 400 tonnellate, allo scopo di valutare la risposta dell’infrastruttura. La seconda fase ha invece riguardato la verifica della sollecitazione imposta dai veicoli, tramite l'utilizzo di specifica strumentazione di misurazione.

Gallery