Gli studenti "gemelli" di Mâcon ricevuti in Municipio dal sindaco

Sono stati accolti lunedì mattina in sala consiliare dal sindaco di Lecco Virginio Brivio, da Giancarlo Scotti, in rappresentanza del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Lecco, e dall'assessore allo sport Roberto Nigriello gli studenti francesi del Liceo Lamartine di Mâcon, prima fra le città gemellate con Lecco e con la quale Lecco ha rapporti e scambi dal 1973.

Accompagnati dai docenti Sylvie Massault e Pierre Santie, insieme agli studenti della 2BL del Liceo linguistico Manzoni, al dirigente scolastico Giovanni Rossi e alla docente Rosa Maria Chichi, i trenta ragazzi provenienti della città della Borgogna hanno potuto confrontarsi e approfondire il valore dello scambio culturale all'interno dell'Europa, luogo ideale per attivare e coltivare relazioni che portino a un arricchimento reciproco.

Dopo la trasferta degli studenti lecchesi a Mâcon conclusasi il 29 marzo scorso, ora e fino a venerdì 12 aprile, i ragazzi francesi resteranno nella nostra città e, accanto alle lezioni in aula, il loro soggiorno sarà un'occasione per conoscere e apprezzare le bellezze di Lecco, del suo lago e dei borghi che vi si affacciano, per gite fuori porta tra storia e cultura e in definitiva per una positiva esperienza di scambio e condivisione internazionale.

