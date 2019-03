Centinaia di studenti lecchesi in piazza per difendere il clima

«Vogliamo dire al mondo che così non possiamo andare avanti, che fra vent'anni ci ritroveremo un pianeta invivibile. La Terra andrà avanti anche senza di noi, ma noi non possiamo andare avanti senza la Terra».

Vedere una piazza così, che grida alla popolazione mondiale di smettere di violentare il pianeta, perché "è già troppo tardi", è un'emozione. Gli studenti lecchesi seguono l'esempio di Greta Thunberg e scendono in piazza in difesa del clima, aderendo al "Global Strike For Future" nato sulle orme dei #fridaysforfuture.

La manifestazione di questa mattina, organizzata da Legambiente, ha raccolto in Piazza Cermenati centinaia di giovani di quasi tutti gli istituti superiori cittadini. Numerose le associazioni che hanno partecipato, sotto un cielo limpido e un sole molto più caldo della data sul calendario (giusto per restare sul pezzo).

"Non voglio una terra in quinata come il governo", "Mi hai rotto i polmoni", "Siamo fottuti!" alcuni dei messaggi, diretti come un montante al volto, con cui i ragazzi hanno fermato le auto in transito sul lungolago, consigliando loro di prendere la bicicletta. La protesta è continuata con un flash mob a ora di pranzo e con la pulizia dai rifiuti da parte di un gruppo di volontari.

Gli studenti lecchesi aderiscono allo sciopero per il clima