Successo di pubblico per il Festival della musica a Mandello

Grande successo per la kermesse musicale di giovedì 21 giugno a Mandello. Centinaia di persone si sono infatti spostate lungo le vie del paese per assistere ai 21 concerti allesititi su 14 palchi in contemporanea. Una lunga serata all'insegna del divertimento e dei gruppi, per un riuscitissimo "Festival della musica".

Si sono esibiti Sirico's, Raflisia, Gherbi, Zugnoni, Chiara Giannella, Frankenstin, Endagame, Free Cool Cats, Donkeys Forever, Catene a bordo, One Man Acoustical Jam, Inner Joy, Associazione spettacolare, Crulp, A Sorpresa, Semposs, Dj Falbo, Coro Travirgolette, Onda Mara, Smoking Monkeys, Project Rock School.

L'organizzazione è stata curata da Amministrazione Comunale, Concertando e Punto Giovani.

