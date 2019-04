Successo per la grande "taragnata" delle penne nere

Successo a Calolziocorte per la grande "taragnata" degli alpini. Una trentina i chilogrammi di polenta preparati - oltre ad altri assaggi tipici - in occasione della giornata di ieri, quando le penne nere del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio hanno invitato nella sede de La Cà amici, famigliari, simpatizzanti e cittadini.

Un'iniziativa pensata non solo per i buongustai e per trascorrere alcune ore in compagnia, ma anche in ottica benefica. I fondi raccolti andranno infatti a sostegno delle attività di solidarietà dell'Ana, a partire dalla cura e ricerca contro i tumori al fianco della Lilt. Diversi i volontari (nella foto sopra) all'opera ieri, domenica, per la taragnata alpina, a partire dal capogruppo Claudio Prati.

Ora le penne nere sono già al lavoro per organizzare la tradizionale Camminata della solidarietà a favore dell'associazione Paolo Belli. La manifestazione, aperta a grandi e bambini lungo un percorso di circa 7 chilometri, si terrà in centro Calolzio domenica 5 maggio.

