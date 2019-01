Suggestivo presepe vivente a Mandello

“Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua Madre, si prostrarono e lo adorarono.” Il passo tratto dal Vangelo secondo Matteo, del giorno dell'Epifania, rivissuto come ogni anno il pomeriggio del 6 gennaio nella chiesa dedicata a Sant'Abbondio nella frazione mandellese di Somana.

Sono loro, i bambini e i ragazzini a vestire i panni dei personaggi legati alla natività con i tre Magi accorsi ad adorare il nato Gesù a Betlemme di Giudea. Un momento di riflessione e preghiera guidato dal vicario don Andrea Mombelli, nel contesto del vivente presepe animato dai giovanissimi ai piedi dell'altare.

Nel sacro edificio, i fedeli ad accompagnare questi momenti con i canti che concludono con l'Epifania il percorso natalizio. Venuti in chiesa ha ricordato don Andrea «a pregare per tutti i fanciulli e per i grandi. Domani si spegneranno le luci, le luminarie natalizie ma nel cuore di ciascuno, specie nei giovanissimi permarrà vivo l'entusiasmo e la gioia suscitata da questi eventi che riesce ad andare oltre ogni esteriorità». (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

