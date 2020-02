Statale 36, lavori notturni con limitazioni al transito in quattro comuni

Anas ha avviato ieri, lunedì 3 febbraio, i lavori di ripristino della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nelle provincie di Monza Brianza e Lecco.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per la circolazione, saranno chiuse in tratti saltuari una o due corsie in direzione Lecco tra i territori comunali di Lissone e Molteno dal km 18 al km 38 della statale, e in direzione di Milano saranno chiuse una o due corsie dal km 30 al km 20 nei territori comunali di Veduggio e Carate Brianza.

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino al 14 febbraio.