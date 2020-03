Svincoli di Maggiana e Piona, Piazza e Formenti: «Ripartiamo dalle infrastrutture»

«Oggi la Giunta regionale lombarda ha approvato con propria delibera lo schema di convenzione per la realizzazione dello svincolo per Maggiana nel comune di Mandello del Lario per l'interconnessione tra la Strada Statale 36 e la Strada provinciale 72» dichiarano i consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti.

«L'atto approvato oggi è l'ultimo di un iter che abbiamo sostenuto fortemente, un finanziamento del 50% della spesa complessiva pari a 305mila euro, non scontato, che è stato possibile grazie ad un lungo e preparatorio lavoro d'aula durante la sessione dello scorso bilancio di previsione» spiegano i due eletti al Pirellone. «Un segnale di attenzione per l'intero nostro territorio, un modo per tracciare la rotta da dove ripartire quando l'emergenza sanitaria sarà finita, un provvedimento che deve essere visto in abbinata al recente finanziamento di 200mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del completamento dello svincolo di Piona, nel Comune di Colico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La superstrada statale 36, di competenza di Anas, è strategica oltre che per l'intera provincia anche per il sistema viario lombardo: come Regione Lombardia, infatti, in questi mesi abbiamo sollecitato lo Stato, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi invernali, affinché attui in tempi ragionevoli tutte le opere necessarie per migliorare sensibilmente la percorribilità della statale” affermano i due lecchesi. Regione Lombardia, i questi momenti drammatici, lavora affinché si creino le condizioni migliori per la ripartenza, per questo non posiamo che ringraziare - proseguono i due Consiglieri - per la fattiva interlocuzione l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi. Siamo perfettamente consapevoli che quando finirà l'emergenza sanitaria, dovremo occuparci della conseguente crisi economica che colpirà il nostro intero Paese, fin da ora siamo pronti a metterci in ascolto delle istanze territoriali affinché attraverso azioni concrete, come questa degli svincoli di Maggiana e Piona, si possano dare risposte ai bisogni dell’intero territorio della Provincia di Lecco» concludono Piazza e Formenti.