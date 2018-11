Taglio del nastro all'oratorio del Pascolo con don Andrea e don Roberto

Festa delle grandi occasioni oggi, domenica 25 novembre, all'oratorio del Pascolo di Calolziocorte. Parrocchia e volontari hanno infatti organizzato una cerimonia molto partecipata per il taglio del nastro dei nuovi impianti che sono stati di recente realizzati per ammodernare e potenziare il centro giovanile di via Cavour. L'inaugurazione dell'oratorio ha interessato in particolare la nuova copertura dell'area ristoro, i nuovi giochi per i bambini e i campi di calcio e pallavolo rifatti. Più avanti verrà sistemata anche una cucina più grande.

Oggi, intanto, si è tenuta l'inaugurazione che ha visto la presenza dell'attuale parroco don Andrea Pirletti, e del suo predecessore, don Roberto Trussardi. Con loro anche i tanti volontari - guidati da Roberto Riva - impegnati durante l'anno nell'organizzazione di eventi di grande richiamo (su tutti la Lucciolata di fine maggio), e nel tenere aperto l'oratorio che ora sarà ancora più operativo, con apertura ben sei giorni su sette escluso il lunedì. Alla popolazione e ai volontari è andato il grazie dei responsabili dell'oratorio per il sostegno dato in occasione di questo intervento di potenziamento della struttura, e più in generale per la vicinanza alle attività parrocchiali.

Davvero numerosi i presenti alla messa della mattina, al taglio del nastro alla presenza di don Andrea e don Roberto, al pranzo comunitario e al pomeriggio di iniziative con giochi e tornei per tutte le età. Anche Cristina Valsecchi, assessore a Protezione civile, eventi e associazioni di Calolziocorte, ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale ringraziando a sua volta la parrocchia per l'impegno profuso a favore della comunità.

Gallery