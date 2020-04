Tariffazione puntuale, la sperimentazione nell'Oggionese rimandata al post-epidemia

La tariffazione puntuale rimandata in autunno, quando la speranza è che l'epidemia causata dal virus Covid-19 possa essersi esaurita.

I sei Comuni della provincia di Lecco nei quali questo differente metodo di gestione del misurazione dei rifiuti sarebbe dovuto partire come sperimentazione - Colle Brianza, Dolzago, Ello, La Valletta Brianza, Oggiono, Santa Maria Hoè - hanno annunciato la proroga delle tempistiche. «L'avvio della "misurazione puntuale" dei rifiuti è una priorità delle nostre Amministrazioni comunali, che si stanno impegnando nell'incentivare comportamenti volti alla riduzione degli sprechi e a una sempre maggiore raccolta differenziata, favorendo il principio dell'economia circolare e migliorando l'ambiente in cui viviamo» spiegano i sindaci dei sei paesi in un comunicato congiunto.

«Per il successo di ogni nuova iniziativa è indispensabile partire nelle migliori condizioni e, a nostro avviso, nel particolare periodo che stiamo attraversando non crediamo ci sia nelle nostre case lo stato d'animo ottimale; le attuali incertezze legate alle misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19 potrebbero inoltre non permetterci di avviare questa attività mettendo in campo le soluzioni ipotizzate. Seppur pronti a livello organizzativo e operativo, abbiamo dunque ritenuto più giusto posticipare la data di avvio del nuovo servizio di raccolta, inizialmente previsto per il 1° luglio, al 1° ottobre prossimo, affinché questa novità possa essere colta e vissuta in tutto il suo valore dai nostri concittadini».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Confidiamo che, per quella data, potremo partire in un clima di maggiore serenità e normalità per compiere insieme questo ulteriore passo in avanti, in un percorso che porterà significativi vantaggi a tutto il nostro territorio - concludono gli amministratori - Nei prossimi mesi verrà effettuata la comunicazione adeguata per spiegare nel dettaglio tutte le informazioni inerenti il nuovo servizio».