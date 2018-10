Una tavoletta di 17 metri inaugura la Festa del cioccolato 2018

Una tavoletta di cioccolato lunga 17 metri ha animato il pomeriggio di oggi, venerdì, in Piazza Garibaldi.

È stato senza dubbio questo il momento più emozionante dell'inaugurazione della Festa del cioccolato, giunta alla settima edizione, proposta dal Comune di Lecco con Confesercenti Bergamo (sodalizio che in città organizza anche il Mercato europeo).

Sette le bancarelle presenti in piazza, diverse in meno rispetto l'anno scorso. L'affluenza di visitatori durante il pomeriggio è stata comunque buona nonostante l'offerta inferiore a disposizione per gli amanti del cioccolato. Se vi sieti persi questo momento "gustosissimo", vi proponiamo il video della nostra diretta Facebook.

Il clou è stato dunque la tavoletta da record (una curiosità: fondente al 70%), allungata di un metro rispetto al 2017, realizzata per l'occasione del vicesindaco, nonché assessore al Turismo del Comune di Lecco, Francesca Bonacina. L'amministratore lecchese ha versato il cioccolato liquido e nel giro di una decina di minuti, il tempo di raffreddarsi, è stata terminata la tavoletta ammirata dai tanti curiosi accorsi per le vie del centro e poi gustata come merenda. La Festa del cioccolato proseguirà con la sua dolcissima offerta fino a domenica 7 ottobre.