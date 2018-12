Chiusura di Tele Unica, Appello per Lecco: «Grave perdita»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il direttivo allargato di Appello per Lecco si è incontrato questa sera per promuovere un consuntivo sulle attività svolte nel corso del 2018 e pianificare il programma 2019.

Il direttivo dell'associazione venuto a conoscenza dell'annuncio dell'imminente chiusura di Teleunica si è soffermato a riflettere sulla grave perdita di una componente essenziale, autorevole e indipendente nel panorama dei media e network locali.

Appello per Lecco, in attesa di capire esattamente la situazione, intende pubblicamente ringraziare Teleunica e tutti i suoi collaboratori per il servizio di informazione quotidiana, per la professionalità e indipendenza con la quale hanno svolto la loro attività.

Il territorio di Lecco perde una voce autonoma, rappresentativa e molto seguita dalla cittadinanza che costantemente ha saputo valorizzare la corretta informazione e dare risalto alle notizie più importanti per le nostre comunità.

La cessazione di questo servizio rappresenta un momento triste per tutto il settore dell'informazione e ci auguriamo che ci possa essere la possibilità di ripartire al più presto attraverso disponibilità provenienti dal mondo dei network o da investitori privati.

Per il momento l'associazione intende manifestare la propria solidarietà a tutti i dipendenti dell'emittente televisiva auspicando che nel territorio si possano trovare interlocutori e risorse in grado di far ripartire il progetto di Teleunica.

Appello per Lecco