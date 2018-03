Montezemolo a Lecco per svelare la cifra raccolta da Telethon 2017

Un ospite d'eccezione per celebrare il successo di Telethon. Martedì 3 aprile alle ore 17 nell'aula magna del Politecnico di Lecco sarà presente Luca Cordero di Montezemolo, in occasione della comunicazione ufficiale della cifra raccolta dalla maratona Telethon 2017, la XXVI edizione.

I vertici dell'associazione, Gerolamo Fontana e Renato Milani, ospiteranno il presidente nazionale di Telethon, da alcuni anni successore di Susanna Agnelli. Durante la conferenza, Montezemolo ringrazierà personalmente tutti i cittadini volontari della provincia e della città di Lecco per il lavoro che li ha portati a raggiungere ancora una volta un traguardo che rende onore al territorio.

«Lecco fonte di ispirazione»

«Lecco e il suo circondario sono fonte inesauribile di eventi ed occasioni di crescita culturale per la raccolta fondi, dove la gente risponde sempre "sì", provocando energia in chi coordina e organizza, motivando ogni anno nuovi collaboratori. Lecco si stringe senza riserve accanto ai progetti di ricerca», commenta Michele Casadio, direttore artistico. Per l'occasione sarà presente anche il direttore generale di Telethon Francesca Pasinelli.

Fontana e Milani non si fermano qui. E fanno sapere di essere già proiettati verso nuovi traguardi: moltissimi gruppi ed enti, alimentati da rinnovato entusiasmo, sono già in corsa per l'edizione 2018.