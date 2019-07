È arrivato il temporale: grandine e fulmini sul Lecchese

Era prevista pioggia, e così è stato. Poco prima delle 17 di oggi, martedì, anche a Lecco e nei paesi limitrofi si è abbattuto un potente temporale accompagnato da tuoni e fulmini. Tra i comuni dove la pioggia è scesa più violentemente quelli del Calolziese.

A Erve, come segnalato dagli operatori del sito web "Meteo Val San Martino", alle ore 16.51 le precipitazioni hanno registrato un'intensità pari a 71,1 mm/h.

Forte grandine invece nei paesi dell'Oggionese. Qui la pioggia ha provocato allagamenti in diverse strade con disagi alla viabilità (vedi foto). La tanto attesa "rinfrescata" dopo il torrido caldo dei giorni scorsi è dunque arrivata, ma è stata ancora una volta un po' troppo eccessiva, in alcuni luoghi una vera e propria "bomba d'acqua" durata poco più di un'ora. Le previsioni meteo prevedono maltempo anche per la giornata di domani, mercoledì, con miglioramenti da giovedì.

