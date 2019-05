Anche Teo Teocoli e Maria Grazia Cucinotta alla Rassegna teatrale Mandellese

All'insegna del motto “Vivi il teatro vivi le emozioni” è stata presentata la terza Rassegna teatrale città di Mandello del Lario, relativa alla stagione 2019-2020 in scena al teatro comunale De Andrè.

«Squadra buona, anzi ottima, non si cambia» le parole pronunciate dall'assessore alla Cultura Luca Picariello riferendosi ad "Idea più", l'organizzazione e direzione artistica degli spettacoli nella persona di Oscar Masciadri, presente con il presidente della Pro loco Rinaldo Citterio per illustrare alla stampa le novità teatrali.

Diversi i nomi di fama che saliranno sul palco dell'arena intitolata al cantautore genovese. Da Teo Teocoli, dalla scuola del vecchio cabaret il sabato 12 ottobre in “Tutto Teo” ad Enrico Bertolino in scena sabato 15 febbraio con “Istant Theatre”, uno spettacolo che si impernia sulle notizie tratte dai giornali in uscita lo stesso giorno della rappresentazione.

Un ritorno a Mandello, per Gaia De Laurentis con Ugo Dighero domenica 17 novembre in “Alle 5 da me”. Sabato 12 gennaio 2020, il sipario si aprirà sulle Figlie di Eva” con le attrici Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi. Sabato 14 marzo uno spettacolo con i Trejolie. Marcello Mocchi, Daniele Pitari e Tomas Leardini vincitori della edizione 2017 di Italia's Got Talent lo show di Sky. Sabato 18 aprile andrà invece in scena la commedia brillante “Aspettando la carrozza” presentata da Arco Iris Teartro per la regia di Laura Gisella Bono.

Per vivere queste emozioni si è già aperta la campagna abbonamenti al costo di 130 euro fino al 27 settembre 2019. Dal 30 settembre l'acquisto dei singoli biglietti. Per accedere al botteghino on-line da casa sul sito www.ideainpiù.it o Pro loco Mandello il martedi dalle ore 21 alle 22.30. Per info 0341 732912 o cellulare 335 5470555, oppure Idea in più 3339363281. (Nella foto sotto Oscar Masciadri, Rinaldo Citterio e Luca Picariello alla conferenza stampa della stagione teatrale. Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).

Gallery