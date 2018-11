Rai 3 dedica una puntata di "Terre d'autore" a Bellano e ad Andrea Vitali

È andata in onda ieri, domenica, la trasmissione "Terre d'Autore" che Rai 3 ha dedicato a Bellano e al suo grande romanziere Andrea Vitali.

Un viaggio, lungo 30 minuti, in un mondo di fantasia, quello delle storie narrate dal celebre scrittore, che si intreccia con quello reale del territorio lacustre e di Bellano in particolare.

«Ho capito intorno ai 13 anni di essere stato molto fortunato a essere nato circondato da questo panorama - ha spiegato Vitali, intervistato dagli autori del programma - Fu merito di mia madre che durante una serata di fine settembre mi chiamò sul terrazzino per mostrarmi la bellezza di un tramonto sul lago. Mi disse "Andrea, vieni a vedere com'è bello". Questa semplicità divenne il paradigma della mia scrittura, ambientando romanzi nel mio mondo reale ma anche nel panorama della mia vita fantastica, frutto di immaginazione». Racconti «a colori e in bianco e nero», come li ha definiti la trasmissione di Rai 3.

"Terre d'autore" ha intervistato anche il sindaco di Bellano Antonio Rusconi e Velasco Vitali, figlio del pittore Giancarlo Vitali, scomparso recentemente. Non mancano sortite fra i panorami mozzafiato del nostro lago e la principale attrazione del paese, l'Orrido.