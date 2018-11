Nonna Enrica e Margherita, di Cassago Brianza, commuovono Gerry Scotti e conquistano centoventimila euro

Hanno commosso Gerry Scotti e il pubblico di The Wall, gioco a premi in onda ogni sera a Canale 5, con la loro storia di vita. Enrica Zappa e la nipote Margherita, di Cassago Brianza, nella serata di lunedì sono anche riuscite a conquistare la cospicua somma di quasi centoventimila euro, al termine di una cavalcata emozionante verso il montepremi finale.

La storia di nonna Enrica

La stessa Enrica, residente nel Lecchese e presidente dell'associazione Unirr (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia), a raccontare la sua storia: nata nel maggio del 1942 a Milano, è figlia di un soldato caduto durante la tragica Campagna di Russia durata dall'agosto 1941 al gennaio 1943, che costò la vita a milioni di persone nei vari schieramenti in campo. La donna fuggì dal capoluogo meneghino insieme alla madre e al fratello per scampare ai pesanti bombardamenti tedeschi, trovando ospitalità presso la nonna paterna a Cassago, dov'è residente ancora oggi. Nel 2008 pubblicò il libro "Tuo Bruno", dedicato al padre scomparso e mai conosciuto; il racconto ha commosso lo stesso Gerry Scotti, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il maxi premio

La donna ha raccontato di vivere quasi in simbiosi con la nipote Margherita: quest'ultima ha scelto, al culmine della puntata, di stracciare il contratto da 12.225 euro proposto dagli autori della trasmissione ed è stata premiata con la vincita dei 119.506 euro accumulati, cifra di cui non era a conoscenza sino al momento dell'annuncio finale fatto dal presentatore pavesino.

La storia di Enrica Zappa