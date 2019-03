Tolleranza zero anche contro i volantini

A Pescate prosegue la tolleranza zero verso imbrattamenti e sporcizia, a favore del decoro urbano. Lo ha reso noto il sindaco Dante De Capitani impegnato ieri, sabato, a sanzionare insieme agli agenti di Polizia locale, alcuni esercizi commerciali che avevano affisso volantini in paese senza autorizzazione.

«Oltre alla sanzione di 50 euro per volantino dovranno pure pulire i segni lasciati dallo scotch utilizzato per l'affissione ritinteggiando gli spazi utilizzati -ha fatto De Capitani - Spiace constatare che, nonostante sia noto che a Pescate questi comportamenti non siano ammessi, ci sia ancora chi contravviene alle regole».

Le ultime battaglie dell'Amministrazione di Pescate hanno riguardato il contrasto degli scarichi abusivi a lago e la richiesta ad Anas di illuminare meglio la SS 36. Su tutto resta la lotta ai rifiuti selvaggi nell'ottica di rendere il paese una "Piccola Svizzera".