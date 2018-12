La notte della città rischiarata dalla torciata dei tifosi della Calcio Lecco

La notte della città rischiarata dal fuoco delle torce, riscaldata dai canti e dai cori. Davvero di grande impatto scenografico la celebrazione messa in atto nella serata di sabato dai tifosi della Calcio Lecco: una torciata sul Ponte Vecchio per celebrare sia l'imminente Natale sia, soprattutto, il 106° compleanno della gloriosa società bluceleste, fondata il 22 dicembre 1912 come costola della società Canottieri Lecco.

In tanti, sabato sera, sono rimasti affascinati dallo spettacolo di torce nell'oscurità, scattando foto e girando filmati diventati subito virali sui social network. Vi proponiamo un collage video (ringraziamo anche il nostro lettore Marco Accorsi).

Per gli ultras della squadra cittadina il miglior modo per prepararsi alla trasferta che questo pomeriggio, sul campo di Inveruno, opporrà la Calcio Lecco capolista del Girone A di Serie D (e già campione d'inverno) all'Arconatese.