Dopo sei anni di assenza torna "La Corrida" a Mandello

Giovani e meno giovani di Mandello, è il vostro momento: tirate fuori il talento che è in voi. Torna, dopo sei anni d'assenza, "La Corrida".

Il giorno cerchiato in rosso sul calendario è sabato 27 aprile 2019. Si tratta di uno spettacolo benefico ispirato al mitico programma condotto ai tempi da Corrado, che aveva impazzato per un lungo periodo a Mandello, dal 2003 al 2013, riscuotendo enorme successo. A organizzarlo è l'Amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo Energy Wave di Giordana Bonacina.

La ricerca di concorrenti è ufficialmente aperta. Basta essere maggiorenni e avere voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Alla Corrida, si sa, si dovrà salire sul palco proponendo un'esibizione di canto, ballo, recitazione, cabaret o altro, meglio ancora se originale e fantasiosa.

«L'occasione sarà molto importante perché unisce uno spettacolo divertente con la solidarietà. Il ricavato sarà devoluto ai ragazzi della Cooperativa Incontro. Ringrazio Giordana per l'entusiasmo contagioso con il quale mi ha convinto a riprendere questa iniziativa», è il commento dell'assessore alla Cultura Luca Picariello.

Bonacina: «Dieci edizioni sempre seguite»

«Sono felicissima del ritorno di uno spettacolo che è stato per tanti anni un fiore all'occhiello per il nostro paese - commenta Giordana Bonacina - Per me significa molto e significa soprattutto divertimento unito alla solidarietà. Insomma, fare del bene divertendosi e facendo divertire è doppiamente positivo. La prima edizione della Corrida è stata organizzata nel 2003 mentre l’ultima nel 2013, per un totale di dieci edizioni, sempre seguitissime. Tutte le edizioni precedenti sono state organizzate da me e dal mio gruppo».

Come partecipare

È sufficiente scrivere all'indirizzo email abacom@abacom.it. Il Comune risponderà con informazioni e relativa scheda d'iscrizione. Per proporsi come concorrenti c'è tempo fino a fine marzo 2019. In caso di grande richiesta di partecipazione, l'organizzazione provvederà a selezionare i partecipanti tra le proposte più originali pervenute.

