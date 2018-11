Transumanza delle pecore, lo "spuntino" alle siepi del condominio è virale

Prosegue il viaggio delle pecore sulle nostre strade... e il nostro con loro. Le scene di transumanza in questi giorni sono all'ordine del giorno. Dopo la Valsassina, ieri era toccato ai rioni alti di Lecco, tra Bonacina e San Giovanni, mentre nelle ultime ore il passaggio di un gregge è stato immortalato anche a Galbiate.

"Operazioni" che hanno impegnato gli allevatori, provocando soltanto qualche leggero rallentamento al traffico ma sena dubbio divertito grandi e piccini.

Sui social network impazzano le foto delle pecore di passaggio sull'asfalto delle nostre strade. Fra i simpatici ovini c'è anche chi non ha resistito a brucare un'ottima siepe di condominio (ieri a Lecco), come dimostra lo scatto che pubblichiamo, a opera di Gualtiero Airoldi. Invitiamo i lettori a inviarci altre foto e video, che avremo premura di pubblicare in questa pagina.