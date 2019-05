Un'altra spettacolare transumanza: strada invasa dalle pecore a Barzago

Scene bucoliche dalla Brianza Lecchese. Nella mattinata di oggi, sabato, in tanti hanno notato il gregge di pecore che ha attraversato alcune località di Barzago, in particolare la frazione di Verdegò. Non sono mancati disagi alla viabilità, ma lo spettacolo regalato dall'insolita transumanza di un numero consistente di pecore ha catturato l'attenzione e la simpatia di grandi e bambini. Immancabili anche tanti teneri agnellini.

In realtà non si tratta di un episodio raro per la nostra provincia, come dimostrano le foto simili a quella di Barzago (sopra) che nei mesi scorsi ci avevano inviato diversi altri lettori, soprattutto dai rioni di Lecco e dalla Valsassina. L'immagine scattata da Gualtiero Airoldi a novembre era stata ripresa da numerosi mass media, facendo il giro d'Italia e non solo.