Salone del Mobile: Trenord prepara il piano per raggiungere il maxi evento milanese

Il treno si conferma la soluzione di viaggio più comoda ed economica verso il Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile a FieraMilano Rho: i viaggiatori potranno raggiungere l’esposizione con biglietti Trenord andata/ritorno a 4,40 euro da Milano e a 13 euro da tutta la Lombardia a bordo delle oltre 260 corse giornaliere dirette alla stazione di Rho Fiera – 200 il sabato e la domenica. E il treno si conferma il mezzo più comodo anche per andare agli eventi del Fuorisalone, grazie alle 24 stazioni servite dalle corse Trenord nella città di Milano.

Salone del Mobile

Trenord mette a disposizione dei viaggiatori un biglietto giornaliero a tariffa speciale a 13 euro e un biglietto andata/ritorno da Milano a 4,40 euro per raggiungere il Salone del Mobile a bordo degli oltre 260 treni – 200 il sabato e la domenica – che ogni giorno fermeranno alla stazione di Rho Fiera, a pochi passi dall’ingresso dell’esposizione.

Per il Salone del Mobile, Trenord ha predisposto un potenziamento dei servizi di informazione e assistenza ai viaggiatori: la biglietteria di Rho Fiera sarà aperta per tutti i giorni dell’esposizione – compresi sabato 13 e domenica 14 – dalle ore 12.50 alle ore 19.45. I “Berretti Verdi” di Trenord – il personale incaricato dell’assistenza – saranno presenti tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 19.45 nella stazione di Rho Fiera e dalle 7 alle 19 nella stazione di Milano Centrale. In questa ultima stazione, sabato 13 e domenica 14, il servizio sarà garantito dalle ore 8 alle ore 16.45. A Porta Garibaldi, oltre al servizio garantito dal My-Link Point (6.30-21.00) saranno presenti gli Addetti ai Varchi, dalle 6:30 alle 21.

Da Milano

Si può raggiungere direttamente, senza cambi, la stazione di Rho-Fiera con i treni delle linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio] da una delle fermate cittadine del Passante Ferroviario [Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria, Forlanini].

Da Milano Porta Garibaldi a Rho Fiera in soli 14 minuti

Oltre che con il Passante, si può raggiungere Rho Fiera direttamente anche a bordo dei treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano e delle linee regionali Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino. Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a Rho-Fiera, si possono utilizzare i treni regionali per Domodossola.

Da Malpensa

Dal Terminal 1 e dal Terminal 2 dell'Aeroporto con il Malpensa Express si arriva in 40 minuti a Milano P.ta Garibaldi. Da qui, in soli 14 minuti, si raggiunge comodamente la stazione di Rho-Fiera con le linee suburbane del Passante Ferroviario.

​Dalla Lombardia

Sono quattro le linee regionali [Varese-Milano; Domodossola-Milano; Arona-Milano; Luino-Milano] e 3 le linee suburbane [S5 Varese-Milano-Treviglio; S6 Novara-Milano-Treviglio; S11 Chiasso-Como-Milano] che porteranno i Clienti Trenord direttamente al Salone del Mobile a Rho Fiera.

Fuorisalone

In concomitanza con l’esposizione fieristica, la città di Milano già da lunedì 8 aprile e fino a domenica 14 sarà animata dagli eventi, le installazioni e le esposizioni del “Fuorisalone”, che interesseranno numerosi distretti cittadini: da Brera – poco distante dalla stazione di Cadorna – a Tortona – a pochi passi da Porta Genova; da Bovisa a Porta Venezia, servite dagli omonimi scali.

Eventi e manifestazioni potranno essere comodamente raggiunti in treno, grazie alle 24 stazioni nella città di Milano servite dal Passante ferroviario e dalle linee regionali di Trenord.