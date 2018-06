Treno speciale per tornare dalla "Mezzanotte Bianca-Wine night" di Morbegno

Appuntamento da non perdere per chi volesse recarsi alla "Mezzanotte Bianca-Wine night" di Morbegno, evento che richiama sempre moltissime persone anche dal nostro territorio.

Per raggiungere la kermesse enogastronomica - in programma questa sera, sabato 16 giugno - in modo sicuro e comodo si può utilizzare il treno. Ma soprattutto per tornare a casa, a tarda ora.

Trenord ha infatti istituito una corsa straordinaria in partenza da Morbegno alle ore 0.25 che arriverà a Milano Centrale alle ore 2.05 ed effettuerà fermate a Colico, Bellano, Varenna, Lecco, Calolziocorte, Carnate, Monza.

Per salire a bordo del treno speciale sarà sufficiente acquistare un biglietto di corsa semplice da Morbegno alla destinazione scelta sui canali di vendita di Trenord: online sul sito trenord.it o sull’App Trenord, in biglietteria o nei punti vendita autorizzati.

Il treno speciale si aggiungerà alle corse previste: quelle dirette a Morbegno da Milano Centrale partono ogni ora al minuto .20 (a eccezione delle ore 11.20 e 15.20); effettuano fermata a Monza al minuto .32.

Da Lecco i treni in direzione Morbegno partono ogni ora ai minuti .02 (a eccezione delle ore 16.02) e .15.