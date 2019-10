Un calendario dedicato a Garlate, inizia la raccolta delle foto

Anche quest’anno l'Amministrazione comunale di Garlate sta lavorando alla realizzazione del calendario che verrà donato a tutte le famiglie del paese. Per l’annuario 2020 è stato deciso di coinvolgere cittadini e fotoamatori attraverso un Concorso Fotografico dal titolo "Garlate. I luoghi della devozione popolare".

«Il nostro paese è infatti ricco di luoghi sacri e devozione popolare, spesso di notevole valore artistico - spiega l’assessore alla Cultura Diana Nava - Oltre alla chiesa parrocchiale e al santuario dei Santi Cosma e Damiano, numerose sono le cappellette, le edicole votive e gli affreschi a tema religioso che si possono notare passeggiando per le vie e per i cortili, splendidi soggetti per il nostro calendario. Un’apposita Giuria composta da esperti di fotografia e del territorio e rappresentanti del Comune di Garlate selezionerà le migliori 12 foto da inserire nel Calendario e nel periodo natalizio verrà realizzata una mostra fotografica che raccoglierà tutti gli scatti pervenuti». Il termine per l'invio delle foto è lunedì 4 novembre. Il regolamento completo sarà presto disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.

Ecco alcuni scorci e monumenti di Garlate che i promotori dell’iniziativa suggeriscono di immortalare per il concorso:

Chiesa di Santo Stefano (interni ed esterni)

Madonnina delle Rose

Santuario Santi Cosma e Damiano

Affresco Mantegazza - Edicola in Valmolina Bassa - via Strencetta

Affresco Curt de la Maria in Somm

Cappelletta via Figina/Barzago

Affresco di San Giobbe al Ronco

Madonnina CasaAnghileri (vicolo Foppa/via Risorgimento)

Edicola in via San Francesco

Madonnina di Lourdes (villa Pozzi in Via Risorgimento)

Edicola al Filatoio in Via Stoppani

Cappella di Maria Bambina alla Fondazione Bruni

Affresco in Curt di Seagri

Affresco in Via Manzoni (casa Riva-Fornaciari)

Madonnina di Via Canonica

Portineria Villa Pozzi (ingresso sulla provinciale)

Affresco Cascina via San Virio

«Probabilmente ce ne saranno altri, nascosti nelle corti, nelle cascine e nei vicoli del paese - fa sapere infine l’Amministrazione - sta a te trovarli e farceli scoprire!».